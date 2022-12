I due fronti di Pinto: Zaniolo aspetta il sì, Tripi ceduto al Mura

Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo e Filippo Tripi è stato in cima alla lista dei contatti avuti ieri dal gm Pinto, così come lo sarà in quella di oggi. Tripi, dopo essere stato corteggiato dai belgi del Kortrijk, sta per andare dagli sloveni del Mura. Si tratterebbe in questo momento solo di aspettare il sì da parte del giocatore. L'altra situazione che scotta in questo momento è quella legata al rinnovo di Nicolò Zaniolo, che se non dovesse arrivare entro febbraio comincerà ad ascoltare anche altre proposte. Il 22 giallorosso vorrebbe che il suo stipendio fosse adeguato a lui, quindi circa 4 milioni di parte fissa ed essere parte del progetto futuro. Con scadenza nel 2024, nessuno vuole perderlo a 0, quindi anche la chiamata di oggi sarà importante.

(gasport)