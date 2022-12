Gollini, Demme, Rugani, Karsdorp: quanti scontenti pronti a partire

La prima parte di campionato è già in archivio da un mese e mezzo, ma ha lasciato "segni" profondi in coloro che hanno giocato meno rispetto a ciò che pensavano. Tra 48 ore apriranno ufficialmente le trattative e alcuni discorsi magari entreranno subito nel vivo, mentre altri avranno bisogno di più tempo. Non è detto che tutti cambino maglia, ma è scontato che ci proveranno fino alla fine. Per loro il mese di gennaio non segnerà solo la ripartenza della Serie A, ma anche... della loro carriera. In un'altra formazione.

A destra la scelta è obbligata: Rick Karsdorp. Con la società e Mourinho è rottura totale e i legali di entrambe le parti sono già al lavoro. La Roma vuole venderlo a titolo definitivo e la richiesta iniziale è di 10 milioni. Per il momento hanno chiesto informazioni, ma solo per il prestito, Marsiglia, Lilla, Ajax, Fulham e Juventus. Sulla corsia opposta un altro giallorosso scontento, Matías Viña: è chiuso da Spinazzola e Zalewski e il Galatasaray lo acquisterebbe volentieri. L'uruguaiano aspetta di vedere come finirà la vicenda Karsdorp: se l'olandese farà le valigie, il suo impiego potrebbe crescere. Tra i difensori con il futuro in bilico c'è anche Marash Kumbulla.

(Gasport)