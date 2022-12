Ginulfi e quel rigore parato in amichevole: "Pelé mi diede la maglia"

"Fa una finta a destra e tira a sinistra, rasoterra: paro in tuffo, con una sola mano". Fino a quel momento Pelé aveva sbagliato tre rigori, ma il 6 marzo del 1972 Alberto Ginulfi, portiere della Roma, gli parò il quarto. Il Santos vinse l'amichevole contro i giallorossi per 2-0, ma l'estremo difensore fu ricompensato dalla leggenda: "Mi diede la sua maglia. Gli ho parato tutto, tanto che dopo un po' un famoso mediatore brasiliano disse che Pelé aveva chiesto di me. Quando gli fu risposto che ero solo una riserva non si scompose e disse se non fosse il caso di portarmi al Santos... Il giorno dopo la partita lo incontrai, fui invitato a un aperitivo nell'ambasciata brasiliana", rivelò Ginulfi. Roma e Santos si erano già affrontate due volte, la prima nel nel 1961 e la seconda nel 1967.

(La Repubblica)