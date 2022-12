Giallorosse ko col Wolfsburg ma vedono ancora i quarti

Stavolta non è bastato il cuore della Roma femminile a colmare il divario tecnico con il Wolfsburg. La sfida di Women’s Champions League dell’Aok Stadion si è conclusa per 4-2 in favore delle tedesche. A fare la differenza sono state la classe dell’islandese Jonsdottir e il micidiale uno-due incassato dalle giallorosse ad inizio ripresa. (...) Nonostante la batosta subita, arrivare ai quarti è ancora possibile considerato che restano ancora due gare da giocare. La Roma occupa il secondo posto nel girone con 7 punti e, a questo punto, lo scontro diretto di venerdì prossimo a Latina con il St. Polten assume un’importanza decisiva. (...)

(gasport)