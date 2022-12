Giallorosse all’Olimpico

IL TEMPO (M. VITELLI) - L’As Roma femminile vola in Champions League e ora sogna di riempire lo stadio Olimpico. A causa dell’eliminazione della Juventus (arrivata terza nel Girone C), resta solo la squadra giallorossa a difendere i colori dell’Italia nella massima competizione calcistica europea per club e potrebbe farlo giocando nell’impianto di via dei Gladiatori. I tifosi, infatti, da giorni hanno invaso i social spingendo per questa soluzione (finora si è giocato al Francioni di Latina) e ieri il Consiglio Comunale, su proposta del consigliere Lorenzo Marinone, ha votato e approvato all’unanimità (32 voti favorevoli su 32) una mozione per far continuare l’avventura continentale delle giallorosse nella principale struttura calcistica della capitale. La strada sembra segnata, anche se la decisione finale spetta alla Roma. La squadra di mister Alessandro Spugna, alla sua seconda stagione sulla panchina giallorossa, ha battuto ieri sera 3-0 lo Slavia Praga a domicilio (reti di Giacinti e Kollmats al 32’ e al 37’ del primo tempo; di Linari al 4’ della ripresa) nella sesta e ultima giornata del Gruppo B della Women’s Champions League e ha passatoil turno, complice il facile successo del Wolfsburg sul campo del St. Polten per 8-2, come seconda classificata. Per le giallorosse, la prossima tappa sarà il sorteggio, che si svolgerà a Nyon il 10 febbraio alle 13. E poi parola al campo, con sfida di andata (il 21 o il 22 marzo) e ritorno (il 29 o il 30 marzo). Le semifinali, invece, sono in calendario tra il 22 e il 30 aprile, la finalissima il 3 giugno alle 18 in Olanda, al PSV Stadion di Eindhoven. Intanto, con il match contro lo Slavia Praga si chiude un annomemorabile. Durante il 2022, infatti, le giallorosse, attualmente in vetta alla Serie A, sono arrivate seconde in campionato (quello della scorsa stagione) conquistando per la prima volta nella loro storia la qualificazione ai gironi di Women’s Champions League ed hanno vinto la Supercoppa italiana battendo la Juventus ai rigori.