Giallorosse all'esame Milan

IL TEMPO (M. VITELLI) - Dominare la gara. Questo il diktat di Alessandro Spugna alla vigilia del match in casa del Milan (diretta Dazn ore 14.30). La As Roma femminile è in vetta alla classifica di Serie A e vuole restarci. Le giallorosse arrivano all’appuntamento di oggi con qualche problemino a livello fisico, ma il mister non vuole cali di tensione. «Kollmats ha avuto dopo Arezzo un piccolo risentimento (affaticamento al flessore della gamba sinistra, ndr) – spiega – mentre Landstrom è alle prese con un po’ di influenza. Stiamo cercando di recuperare Wenninger, ma il resto del gruppo sta bene».

Fin qui il Milan ha avuto alti e bassi, mister Alessandro Spugna sa che comunque ci sarà da lottare. «È un Milan al quale dobbiamo prestare attenzione – continua – ha calciatrici molto forti. È una squadra costruita per stare davanti, dobbiamo fare attenzione perché cercheranno di vincere per rientrare nelle prime posizioni». Per portare a casa il risultato, Spugna, che è alla sua seconda stagione sulla panchina della Roma, ha la ricetta pronta. «Bisognerà cercare di dominare la gara fin dall’inizio, sarà una partita come tutte quelle tra squadre di vertice».

La Roma potrebbe arrivare con un po’ di fiato corto, Spugna ne è consapevole, ma sprona le sue giocatrici a dare il massimo. «Sicuramente tante partite giocate in questo periodo non ci danno un grande vantaggio, ma dobbiamo cercare di andare oltre questo». Sarà una giornata di campionato da seguire con attenzione, tra le gare in programma c'era ieri Inter-Juventus, terminata col successo delle bianconere (2-0) che così avvicinano le giallorosse in vetta. «Seguiremo tutto, ovviamente – conclude Spugna – però noi dobbiamo pensare a noi e alla prossima partita. Se riuscissimo ad ottenere i tre punti sarebbe certamente un bel momento, poi vedremo cosa faranno le altre».

Oggi tocca anche alla Lazio di Massimiliano Catini, che guida il campionato di Serie B. L’appuntamento, valevole per la seconda giornata del girone di ritorno, è fuori casa contro la il Chievo Verona, squadra che occupa la seconda posizione. Si gioca al Comunale Capone di Vigasio, fischio d’inizio ore 14.30.