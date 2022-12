Giallorosse all’esame Juve

IL TEMPO (M. VITELLI) - Super match oggi al Tre Fontane, con la As Roma femminile di Alessandro Spugna che, capoclassifica, ospita la Juventus (fischio d’inizio ore 14.30, diretta TimVision e La7). Le bianconere inseguono a -6, un successo permetterebbe alle capitoline di prendere il largo verso lo scudetto. Dopo la sconfitta in Champions League in casa del Wolfsburg per 4-2, che lascia comunque aperte le porte alla qualificazione (la classifica del gruppo B vede il Wolfsburg in testa con 10 punti, la Roma seconda con 7, il St. Polten a 4 e lo Slavia Praga a 1), la squadra di Spugna si ributta quindi in campionato. Il mister giallorosso sa bene l’importanza di uno scontro diretto, per questo chiede alle sue giocatrici grande attenzione. «A livello psicologico la squadra arriva bene a questo appuntamento – spiega ai microfoni del canale ufficiale del club - però qualche problemino lo abbiamo, non sono passate nemmeno quarantotto ore dalla partita in Germania di Champions League». Roma-Juventus è certamente la sfida tra le due squadre italiane più forti del momento. «Entrambe hanno speso molto – continua Spugna – è un peccato che questa partita arrivi in un momento così difficile». La Roma, come sempre, potrà contare sul tifo. I supporter giallorossi che seguono la rappresentativa femminile sono sempre di più. «Abbiamo il miglior pubblico della Serie A – dice convinto il mister – lo stadio sarà sold-out, è un bel messaggio per il campionato italiano». Intanto arrivano anche le parole di Elena Linari. «Il campionato è lungo e strano – dice – anche vincendo non sarebbero tre punti decisivi per lo scudetto». In casa Juve, intanto, ci si lecca le ferite dopo la sconfitta in Champions League con l’Arsenal che ha spedito le bianconere al terzo posto del Gruppo C. «Con la Roma sarà una gara importantissima – dice l’allenatore Montemurro – le giallorosse al momento sono più forti di noi, dobbiamo andare sul loro campo e fare la nostra prestazione. Sono sicuro che ci riusciremo».