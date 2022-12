Giallorosse a Wolfsburg per continuare a sognare

IL TEMPO (M. VITELLI) - Oggi, con fischio d'inizio alle 18.45 (diretta Dazn), la As Roma femminile di Alessandro Spugna fa visita al Wolfsburg. É in programma la quarta giornata del Gruppo B di Women's Champions League e le due squadre guidano la classifica con sette punti. Il St. Polten è fermo a tre, lo Slavia Praga chiude a zero. Il match dell'andata al Francioni di Latina, terminato 1-1, ha dimostrato che le giallorosse possono dire la loro anche contro le tedesche, mister Spugna ne è convinto. «Stiamo crescendo continuamente - dice durante la consueta conferenza stampa prepartita - il nostro bilancio è super positivo e non vogliamo fermarci, possiamo arrivare a traguardi importanti».

Sulla gara, il mister delle capitoline sprona le sue giocatrici a mantenere il giusto attegiamento. «Sarà un impegno molto difficile, il Wolfsburg è una delle squadre più forti d'Europa - sottolinea - ma il match dell'andata ci ha detto che possiamo giocarci la partita con serenità». Al Francioni, nella prima parte della ripresa, la Roma andò un po’ in sofferenza. «Andare subito in vantaggio ha cambiato le loro strategie - continua

Spugna - ma queste gare vivono di episodi e occorre essere pronti a cambiare nel corso dell'incontro. L'obiettivo di questa sfida è quello di rimanere in partita anche fuori casa». L'attaccante Valentina Giacinti ha già realizzato quattro reti in questa Champions. «Sta andando tutto bene - dice - speriamo di continuare così. Se i gol sono miei, bene, ma servono anche quelli delle altre, si vince tutte assieme e io voglio che la Roma vinca il più possibile».