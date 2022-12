Giallorosse a Praga sognando il primato

IL TEMPO (M. VITELLI) - Oggi alle 18.45 (diretta Dazn) la As Roma femminile fa visita allo Slavia Praga per l’ultima giornata del Gruppo B di Women’s Champions League. Nonostante la qualificazione ai quarti già in tasca, mister Spugna non vuole cali di tensione. «Farò qualche cambio - dice - ma con il solo obiettivo di mandare campo la migliore formazione possibile». C’è ancora una chance di chiudere al primo posto. «Non dipenderà solo da noi, ma anche dal risultato di Wolfsburg - conclude l’allenatore giallorosso - però dovremo fare la partita nel migliore dei modi e le motivazioni devono essere molto forti». Non sarà della gara Andressa, che nell’allenamento di ieri ha accusato un affaticamento al flessore della gamba destra.