Garcia ricorda: “Il ct Regragui venne a Roma per vedere i miei allenamenti”

GASPORT - Tra le 4 semifinaliste, fa clamore il nome del Marocco. Al timone della nazionale c’è Walid Regragui, ex difensore. Rudi Garcia lo conosce bene avendolo avuto alle sue dipendenze. In un’intervista al quotidiano l’ex allenatore giallorosso ha raccontato degli aneddoti:

“Siamo amici. Ci sentiamo spesso. Quando ero alla Roma, mi venne a trovare e stette alcuni giorni a Trigoria per vedere i miei allenamenti“.

Come lo ha conosciuto?

"Ero allenatore a Corbeil-Essones, in quinta divisione, e stavo cominciando quella che sarebbe stata la mia professione. Un giorno mi capita di andare a vedere la partita della nostra terza squadra e vedo un calciatore di fascia destra che gioca bene e si muove in maniera elegante. Era Walid. Da quel momento si può dire che non ci siamo più lasciati."