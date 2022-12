Freuler: "Sì, la Roma c’è stata ma fin quando non si firma..."

Decisivo e incontentabile. Remo Freuler ha mandato a casa la Serbia e tenuto al riparo la Svizzera da brutte sorprese, certificando la qualificazione agli ottavi con la rete del 3-2. [...] Sei anni e mezzo nell’Atalanta, poi un’offerta bizzarra che ha deciso di accettare: il Nottingham Forest gioca in Premier League ma lotta ogni giorno per restarci, senza alcuna garanzia sul futuro. L’Atalanta ha sorriso, incassando 12 milioni per un calciatore che si avviava verso la scadenza del contratto. Freuler ha preparato un trolley in fretta e furia ed è partito.

[...]

Non sarà che la Serie A ha perso appeal e competitività agli occhi di un calciatore straniero?

«Non penso questo. Basta guardare la Champions League: tre squadre su quattro si sono qualificate per gli ottavi. In Italia si gioca ancora ad alti livelli. Io ho fatto una scelta ponderata ma magari altri avrebbero preferito altre strade».

[...]

In conclusione, è vero che Freuler è stato cercato da altre squadre italiane prima che arrivasse il Nottingham Forest?

«Mah, è possibile».

Una squadra interessata era sicuramente la Roma.

«Ci sono sempre voci di mercato. E forse sì, con loro c’è stato qualcosa. Ma finché non metti nero su bianco nel calcio non esiste niente di concreto».

(Corsport)