Frattesi resta un obiettivo prioritario. Ma il Sassuolo non lo libera a gennaio

Un sogno diventato ossessione, che rischia di rimanere tale per altri sette mesi. Il flirt tra la Roma e Davide Frattesi non si è mai interrotto. (...) Nonostante la fumata nera in estate, Tiago Pinto. non ha mai smesso di pensare al centrocampista. Portarlo a Trigoria già a gennaio però sembra una missione impossibile. Ad oggi non ci sono trattative in corso con il Sassuolo, come confermato dall’a.d. neroverde Carnevali: “Aspetto una chiamata dalla Roma ma anche da altre società". (...) La prossima estate potrebbe essere davvero quella giusta per riportare Frattesi nella Capitale. A patto di soddisfare le richieste del Sassuolo.

(gasport)