Frattesi da José: non c'è l'ok dei Friedkin

La Roma vuole Davide Frattesi e viceversa, ma il ricongiungimento è ancora lontano. La distanza con il Sassuolo è molto ampia dal punto di vista della valutazione economica del giocatore e sarà difficile colmarla nel mercato di gennaio perché i Friedkin non hanno autorizzato spese extra in ossequio al Fair Play Finanziario e al patteggiamento firmato con la UEFA. Fino a questo momento il club giallorosso si è mosso con il procuratore del centrocampista, Giuseppe Riso, e solo in caso di un'improvvisa apertura a cifre convenienti Tiago Pinto fisserebbe un incontro con Giovanni Carnevali. Frattesi vuole tornare a Roma e rimane la priorità assoluta, ma giocare in Inghilterra sarebbe stuzzicante. In estate i Friedkin dovranno valutare anche come comportarsi con Georginio Wijnaldum.

Intanto ieri Ola Solbakken è tornato nella Capitale e inizierà a lavorare con José Mourinho a Capodanno. Il norvegese potrebbe essere l'unico acquisto a gennaio, infatti Pinto ritiene che la rosa sia competitiva.

(corsport)