Frattesi, c’è il piano: il Sassuolo apre a Bove

«Davide Frattesi è il mio giocatore preferito, esclusi quelli della Roma». Che Tiago Pinto apprezzi il centrocampista del Sassuolo è ormai noto, come lo è la difficoltà ad acquistarlo. La trattativa estiva con gli emiliani si è chiusa con un nulla di fatto: troppo alto il prezzo del cartellino (30 milioni). Oggi alcune dinamiche potrebbero essere cambiate (non il costo), ad esempio c’è un’apertura da entrambe le parti all’inserimento di contropartite. Bove è il primo indiziato che vorrebbe giocare con più continuità (nella Roma solo 115 minuti e zero presenze da titolare). In seconda battuta Volpato. La sensazione è che un accordo si possa anche trovare (il giocatore sogna di tornare a Trigoria e la Roma detiene il 30% del cartellino), ma il problema sono le limitazioni imposte dal fairplay finanziario [...] In uscita Shomurodov che piace a Torino e Cremonese, ma la Roma vuole cederlo solo a titolo definitivo. Così come Karsdorp che interessa a Juventus e Ajax.

(Il Messaggero)