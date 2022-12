Frattesi a Roma: il piano

Frattesi e la Roma si inseguono da tempo e a gennaio o a giugno il centrocampista di Fidene tornerà a casa. Il tentativo la Roma lo farà anche nei prossimi giorni, ma gli ostacoli da superare sono molti. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un incontro tra Tiago Pinto e l’agente del giocatore. [...] Tra i due club il legame è solido e quindi, per abbassare la proposta economica, i giallorossi possono inserire come contropartita tecnica i giovani Bove e Volpato. Bove piace molto al Sassuolo, ma anche sulla sua valutazione bisogna trattare. La Roma vuole inserire una recompra non troppo alta. Il valore di Bove si aggira sui 7-8 milioni di euro e la Roma non vuole perdere il controllo sul centrocampista. In ballo c’è anche Volpato, che era stato richiesto dal Sassuolo già in estate.

(corsport)