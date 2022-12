Frattesi a gennaio: Tiago Pinto ci prova. La chiave è Shomurodov

Matic in cabina di regia, con Wijnaldum e Frattesi ai lati. Un pensiero nella testa di Mourinho (che nei prossimi giorni avrà un contatto con i Friedkin) e Tiago Pinto che prende sempre più piede, uno scenario di mercato che può prendere corpo e decollare nei prossimi giorni. [...] Cosa può condurre alla fumata bianca? Due fattori. Il primo è l’inserimento di una contropartita gradita a Carnevali e Dionisi, che è già stata individuata in Edoardo Bove. Il secondo è una cessione che possa coprire il restante da mettere sul piatto. I nomi che possono generare tale guadagno sono solo due: Karsdorp, con la società giallorossa che sta continuando a cercare estimatori in giro per l’Europa, e Shomurodov. L’uzbeko vuole giocare, sarà ancora più chiuso dall’arrivo di Ola Solbakken e la sua partenza liberebbe spazio per l’ingaggio dell’ex Bodø/Glimt.

(La Repubblica)