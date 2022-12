Frattesi a gennaio, per la Roma corsa contro il tempo

Da una parte la tentazione che arriva dalla panchina del Portogallo, dall’altra una società che vuole mettere José Mourinho nella condizione di fare quello che meglio gli riesce, cioè vincere. Sugli arrivi a parametro zero di Dybala, Matic, Belotti, Svilar e sul prestito di Wijnaldum, Mou rivendica il merito della sua presenza sulla panchina giallorossa e la convinzione che senza di lui, nessuno di questi sarebbe arrivato. Ipotesi tutta da dimostrare, ma che misura bene la sua ambizione di avere una rosa sempre più competitiva. L’obiettivo numero uno rimane Frattesi, ma la vicenda non è semplice, almeno per gennaio. Roma e Sassuolo non si sentono da un po’, ma nei prossimi giorni i giallorossi dovrebbero incontrare l’agente del calciatore per pianificare una strategia. [...] La Roma potrebbe offrire al Sassuolo Shomurodov, che piace anche a Fiorentina, Sampdoria e Torino, destinazione a lui più gradita. Ma il prezzo (10 milioni) per il momento blocca tutti i possibili acquirenti.

(corsera)