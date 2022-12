Fiorentina: Boga, Belotti e Arnautovic. Caccia all'idea

Il rebus attaccanti anima la ripresa della stagione viola. Ma davvero il mercato di gennaio potrà essere la soluzione giusta? È probabile, ma non è assolutamente scontato. I nomi sono quelli di Jeremie Boga, Marko Arnautovic, Josip Brekalo, Eldor Shomurodov e Andrea Belotti.

L'uzbeko è in trattativa con il Torino e questo non aiuta eventuali mosse della Fiorentina. In ogni caso, l'attaccante lascerà la Roma e Firenze potrebbe rappresentare un scelta da non trascurare. Torino a parte, c'è un altro intoppo: il giocatore ha un contratto lunghissimo (2026) e il club giallorosso, di conseguenza, cercherà di monetizzare al massimo l'operazione.

Una manciata di mesi fa il Gallo sarebbe arrivato a costo zero, svincolato, ora invece ci si sarà da trattare con la Roma. Il prestito con diritto di riscatto può essere una strada. Il fatto che Mourinho lo stia impegnando con il contagocce rappresenta un piccolo vantaggio per la Fiorentina.

(La Nazione)