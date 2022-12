Femminile: Spugna rinnova con l’As Roma

IL TEMPO - La storia continua. Alessandro Spugna e la As Roma femminile proseguono insieme per continuare a vincere. Dopo aver portato nella bacheca delle giallorosse la Supercoppa italiana a novembre, il mister di Torino rinnova il suo contratto con il club dei Friedkin fino al giugno del 2024. La As Roma femminile guida la classifica del campionato di Serie A con 30 punti e ha superato la fase a gironi della Women’s Champions League.