Femminile, la Roma al Tre Fontane: sfida scudetto contro la Juve

L’appuntamento è per oggi alle 14.30 (diretta tv su La 7, Dazn e Tim Vision) al Tre Fontane: di fronte, in quello che è diventato un classico anche del calcio femminile italiano, Roma e Juventus. Le giallorosse guidano il campionato con 30 punti, frutto di 10 vittorie ed una sola sconfitta, proprio quella all’andata contro le bianconere, che inseguono a 24 punti. (...) Fino ad oggi Roma e Juve si sono incontrate 13 volte fra campionato e coppe: 9 le vittorie bianconere, 2 sono stati i pareggi e una sola vittoria per le giallorosse, 2 considerando quella ai rigori nell’ultimo precedente, in Supercoppa italiana.(...) «Psicologicamente – le parole del tecnico Spugna – stiamo bene, abbiamo avuto poco tempo per recuperare ma la gara con la Juventus è talmente bella che si dovrà andare oltre a questa difficoltà.

(corsera)