Femminile, il big-match scudetto è della Juventus

Dopo la sconfitta in Champions, ieri la Roma Femminile al Tre Fontane ha perso per 4-2 il big match scudetto con la Juventus: le giallorosse mantengono il primo posto in classifica, ma la Juve si è portata a -3 punti. Dopo al rete in apertura di Sertutini, Beerensteyn e Girelli ribaltano il risultato. Nella ripresa arriva il pareggio di Andressa, ma di nuovo Beerensteyn e poi Grosso fissano il punteggio sul 4-2. Venerdì contro St. Polten alle 18.45 c'è in palio il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

(Corsera)