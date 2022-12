El Shaarawy deve convincere Mou

Qualche altro giorno di vacanza, poi di nuovo a Trigoria. E dove poteva trascorrere il tempo libero El Shaarawy se non nella sua Dubai. Stephan tra qualche giorno rientrerà nella capitale riprendere la migliore condizione e sfruttare ogni sua opportunità per guadagnarsi un futuro nella Roma. I romanisti si aspettavano qualcosa di più da lui in queste stagioni: 10 gol e 4 assist in 64 presenze, sei punti portati alla squadra tra campionato e coppe da quando è tornato. Qualche infortunio fisico di troppo e di certo un modulo che non lo ha avvantaggiato.

Mourinho lo ha impiegato esterno a tutta fascia, seconda punta e in coppia col centravanti, lui ha alternato prestazioni positive a momenti di difficoltà. Adesso deve invertire il suo trend se vuole rimanere a Roma ancora per una stagione. Perché il suo contratto prevede sì l’opzione per il rinnovo di un altro anno, ma diversamente dalla situazione di Smalling (che sarà lui a decidere se prolungare), nel suo caso sarà il club ad avere l’ultima parola. La Roma potrà infatti esercitare la clausola del rinnovo per un’altra stagione entro il primo giugno: il suo futuro quindi passerà dalla volontà di Mourinho ma soprattutto dalle sue prestazioni.

(Corsport)