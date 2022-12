El Shaarawy: «Con Mourinho per la Champions. Spero di restare»

Un gol per ripartire. E nel caso di El Shaarawy per rimarcare quel «Io ci sono» che con l’arrivo prossimo di Solbakken e l’overbookingcheci sarà inattacco, rischia altrimentidi farloscivolareneldimenticatoio.

Terzino con il Cadice, seconda punta contro il Casa Pia, ormai si sta specializzando in più ruoli.

«Sì, dove serve gioco. L’ho fatto in passato e posso adoperarmi anche per il futuro a tutta fascia, nei due davanti o come trequartista. Con il Casa Pia sono stato impiegato un po’ più avanti ed è arrivato il gol. Ma l’aspetto positivo, anche se si tratta di un’amichevole, è esser tornati alla vittoria. Era un po’ che mancava (calendario alla mano e amichevolicomprese da 6 gare, 3-1 al Ludogorets lo scorso 3 novembre, ndr). L’obiettivo di questo ritiro è comunquemettereminuti nelle gambe e arrivare nella migliore condizione possibile all’impegno del 4 gennaio contro il Bologna. Manca poco, dobbiamo lavorare forteper farci trovare pronti»

(...)

Già all’arrivo a Faro, tutti gli occhi della stampa locale sono stati per Mourinho. Vi ha accennato in questi giorni alla possibilità un giorno di allenare la nazionale portoghese?

«Sinceramente no. Con lui non abbiamomai parlato di questa possibilità. Io lo vedo molto concentrato sulla Roma, sugli obiettivi che abbiamo, sul fare bene qui, come al solito. È sempre presente, in ogni situazione. Anche da come ci parla nello spogliatoio, in partita, nel darci le indicazioni giuste, non vedo differenze. Ripeto, lo vedo sereno, è una persona di cuore, istintivo, per cui l’importante per lui adesso penso sia la Roma. E tutti noi ci auguriamo che possa rimanere qui a lungo».

Lei invece è in scadenza di contratto a giugno.

«Il rinnovo adesso è l’ultima cosa a cui penso. Poi è chiaro, mi piacerebbe rimanere. A Roma sto bene ma l’obiettivo da perseguire, adesso, è quello del gruppo. Dobbiamo arrivare al traguardo che ci siamo prefissi ad inizio stagione».

(...)

(Il Messaggero)