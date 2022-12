È la settimana di Wijnaldum. L'olandese fa le prove generali

È la settimana in cui Georginio Wijnaldum tornerà a Trigoria e a respirare l'aria della squadra e dei compagni. L'olandese continuerà a lavorare a parte ma si sentirà un po' meno solo degli ultimi tre mesi e mezzo. Anche ieri il centrocampista ha testimoniato sui social la sua attività legata al programma di recupero dalla frattura della tibia destra subita in estate e nei giorni scorsi a Dubai aveva iniziato a lavorare con il pallone mostrando alcuni video in cui calciava in porta, sempre con la massima prudenza e senza mai caricare davvero sull'arto infortunato. Questo per evitare qualsiasi contrattempo, visto che il programma prevede ancora un ritmo blando per alcuni aspetti.

Mourinho freme dalla voglia di averlo a disposizione e il rientro di Wijnaldum è previsto per l'inizio di febbraio, anche se molto si saprà dal controllo in programma giovedì prossimo con lo staff medico giallorosso prima della partenza per il Portogallo. Tra i convocati per il ritiro in Algarve dovrebbe esserci anche l'olandese. In caso, però, anche in Portogallo l'olandese dovrebbe lavorare a parte per completare il suo programma di recupero, mentre nei primi dieci giorni di gennaio è previsto il suo ritorno in gruppo e a quel punto dovrebbe giocare poi una partita con la Primavera. L'appuntamento? La gara con l'Empoli il 4 febbraio.

(Gasport)