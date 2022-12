Dybala-Solbakken, c'è musica nuova a Trigoria

La Joya torna in prima rispetto alla data inizialmente prevista dal piano post Mondiale. Una decisione da grande professionista, disposto a venire incontro alle esigenze del suo allenatore. Paulo ha vinto il Mondiale giocando complessivamente 17 minuti, ma Scaloni è riuscito lo stesso a farlo sentire importante. Torna a Roma caricato dell'esperienza mondiale. Non gioca titolare dal 9 ottobre e ha disputato due sole partite intere. Mourinho già da oggi potrà valutare le sue condizioni. Se non sarà tormentato dagli infortuni può fare la differenza in questa seconda parte della stagione.

Con Dybala da domenica comincerà ad allenarsi con i compagni pure Solbakken. Anche l'attaccante norvegese non gioca una partita vera da qualche settimana, Mourinho vuole vederlo all'opera per capire cosa potrà dare alla Roma. Intanto sarà convocato per la partita contro il Bologna.

In panchina non ci sarà Mourinho. E stato squalificato per due giornate in seguito all'espulsione rimediata nel concitato finale della partita contro il Torino. Sarà assente anche a San Siro contro il Milan. Solo nel 2022 le espulsioni sono state tre. Con Mourinho in tribuna a causa delle squalifiche, la Roma non ha mai perso.

Il campionato riprende con i soliti problemi per la Roma, quello degli esterni. A destra è stato riabilitato Karsdorp. L'olandese se la vedrà con Celik, che finora non ha convinto. A sinistra Spinazzola rischia di diventare un caso. L'azzurro fatica ancora a rientrare in condizione, dopo l'infortunio al tendine che ormai è di quasi un anno e mezzo fa. Su quella fascia dovrebbe essere preferito Zalewski. In Portogallo Mourinho ha provato la difesa a quattro e questo fa pensare a un'imminente rivoluzione tattica. Anche i giocatori sono favorevoli a cambiare. L'allenatore sta portando avanti questa idea, anche se non sarà messa in pratica già dalla partita contro il Bologna.

