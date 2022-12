Dybala sbarca di nuovo a Trigoria: Mourinho ha il suo campione e più fantasia per la Champions

Finalmente Dybala. Finalmente la luce. Da oggi, il mondo di Paulo Dybala sarà di nuovo e solo Trigoria, con la Joya che tornerà finalmente a disposizione di José Mourinho. Che poi è quello che si aspettavano un po' tutti i tifosi giallorossi.

Dybala farà un salto veloce a casa per sistemare le sue cose. Poi via, oggi sarà di nuovo pronto per allenarsi alle dipendenze di Mourinho in vista della ripresa del 4 gennaio. In quell'occasione Dybala sarà quasi sicuramente in campo. Che cosa poi faccia oggi Dybala a Trigoria lo sceglieranno insieme Mou e il giocatore, dopo aver consultato anche lo staff medico e quello atletico. Venendo da un periodo di oltre dieci giorni di inattività è facile che l'argentino parta lento, senza forzare, facendo magari dei lavori in palestra e affacciandosi in campo per fare il minimo indispensabile. Come probabilmente è difficile che partecipi domani all'amichevole in programma in mattinata contro la Viterbese. L'obiettivo, però, è appunto quello di averlo mediamente in forma per la sfida con il Bologna del 4 gennaio.

Del resto, che Dybala sia fondamentale per questa squadra lo dimostrano anche i numeri. Tra campionato ed Europa League la Roma con lui ha infatti giocato in tutto 12 partite, senza 9. E la differenza esiste, visto che con Dybala tutte le statistiche sono migliori: la media-punti (1,91 contro 1,55) ad esempio, ma anche quella dei gol fatti (1,5 contro 1,22). Ecco anche perché Mourinho non vedeva l'ora di riaverlo a disposizione. Tra l'altro, con il suo ritorno l'allenatore portoghese potrà finalmente ripresentare in campo la formula con i Fab Four (Abraham, Dybala, Zaniolo e Pellegrini), che finora hanno potuto giocare insieme solo due partite ufficiali, quelle contro Salernitana e Cremonese. Ora che la Roma ha ritrovato anche il suo campione del mondo, le prospettive di gloria tornano ad essere più concrete di prima.

(Gasport)