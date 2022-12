Dybala: raggiunti i 50 milioni di follower

Stella in campo, ma anche sui social. Paulo Dybala è particolarmente attivo sui suoi profili e ha raggiunto un grande traguardo social: i 50 milioni di follower su Instagram. È il giocatore della Roma più seguito, basti pensare che Abraham ha 2,6 milioni e Zaniolo 1,4. Anche più di Mourinho, che viene seguito da 3 milioni di utenti. Cinquanta milioni sono una cifra da top player, utile sia al giocatore per incrementare i suoi fan e attirare nuovi sponsor, ma anche per la Roma. Il club giallorosso è a caccia di nuovi investitori, anche per questo è volato in Giappone. La carta Dybala, come accade anche con Mourinho, sarà utile per aumentare la visibilità del brand Roma anche con i tifosi. La maglia dell'argentino è la più venduta da quando è sbarcato nella capitale, e così sarà per tutto il corso della stagione.

(Corsport)