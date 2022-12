Dybala, il Mondiale sempre più assurdo e l’ansia di Mourinho

Non ha giocato ancora nemmeno un minuto con l’Argentina, ma Paulo Dybala dopo i quarti di finale del Mondiale con l’Olanda si è conquistato la stima di molti suoi connazionali. Il motivo? Il gesto fatto a Dumfries durante la rissa tra argentini e olandesi, che ha fatto impazzire l’interista oltre ai tifosi argentini (e della Roma). (...) Il c.t. Scaloni non lo vede e gli ha preferito praticamente tutti gli altri attaccanti a disposizione, ritagliandogli il ruolo di vice-Messi, che in pratica vuol dire non giocare mai. Gli restano due partite, la semifinale contro la Croazia e una finale (per il titolo o per il terzo posto) per provare a mettersi in mostra. Il suo mancato utilizzo non disturba più di tanto i tifosi romanisti, anzi: il sentimento condiviso è la speranza che Scaloni continui a non utilizzarlo per non correre il rischio di infortuni che potrebbero metterlo di nuovo fuori uso. Non lo aspettano solo i tifosi, ma soprattutto José Mourinho, che ad ogni occasione ne ha sottolineato l’importanza. (...) Ovviamente Dybala non parteciperà al ritiro in Portogallo che la squadra sosterrà dal 15 al 22 - ufficializzata anche la terza amichevole (il 22) contro gli olandesi del Rkc Waalwijk, dopo quelle contro il Cadice (16) e i portoghesi del Casa Pia (19) - ma al ritorno dal Qatar, dopo qualche giorno di vacanza, sarà di nuovo a disposizione dello Special One. (...)

(corsera)