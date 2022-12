Dybala fa festa in Argentina. Col Casa Pia decide El Sha: 0-1

LEGGO (F. BALZANI) - La gioia di Dybala e i tormenti di Mourinho. Il Natale romanista è un mix di emozioni contrastanti. C'è la felicità dell'argentino che ieri ha ricevuto i complimenti di tutta la squadra (anche se Zaniolo ha manifestato dispiacere per Mbappé) e che dopo aver fatto scalo proprio a Fiumicino oggi parteciperà agli immensi festeggiamenti a Buenos Aires per poi tornare nella capitale dopo Natale. Protagonista sul più bello, Dybala, con il recupero su Mbappé al 122' e uno dei penalty decisivi. Un'emozione vissuta da tutta la squadra sul maxi schermo dell'hotel blindato di Albufeira dove si nascondono i malumori di Mou.

Ieri il tecnico si è fatto fotografare mentre guardava il mare d'inverno. Un'immagine pubblicata su Instagram che ricorda i quadri che immortalano Napoleone a Sant'Elena. In esilio. Nello stesso momento in Portogallo tornavano le voci che lo vorrebbero sulla panchina della Nazionale. Secondo A Bola non c'è stato ancora un no definitivo. Il tecnico aspetterà la primavera per capire i programmi della Roma. Senza una campagna acquisti all'altezza non è escluso l'addio. Già a gennaio, però, potrebbe arrivare un regalo: riallacciati i rapporti con Lione e Sassuolo per Aouar e Frattesi. Per quest'ultimo potrebbero entrare in ballo i cartellini di Volpato e Bove. Inizio di trattativa, invece, per uno scambio di prestiti con la Juve: De Sciglio per Karsdorp. Reazione d'orgoglio infine contro i portoghesi del Casa Pia. La Roma ha vinto 1-0 con gol di El Shaarawy e si è mostrata più concentrata rispetto al Cadice. Piccolo allarme per Pellegrini: forte contusione alla tibia sinistra.