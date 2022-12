Dybala e compagni, com’è triste il Qatar

[...] Se è vero che il ct vede Paulo come vice Messi e il fuoriclasse argentino non si discute, non riuscire a impiegare Dybala nemmeno per un minuto in 4 partite qualcosa non torna. [...] Ma il flop di quelli che nella nostra serie A vengono definiti con una facilità irrisoria campioni o fuoriclasse, è esteso a tanti altri e dovrebbe aprire una riflessione sul reale valore del nostro campionato e di chi lo frequenta. Perché anche ‘stelle’ come Vlahovic e Milinkovic–Savic – il primo pagato soltanto dieci mesi fa 70 milioni più 11,6 milioni alla voce “contributo di solidarietà e oneri accessori” più altri 10 milioni in bonus, e il secondo che viene valutato a Formello 100 milioni – nella kermesse che pesa il reale valore di un calciatore, hanno fallito miseramente. I big del nostro torneo in Qatar infatti stanno facendo la figura delle comparse. Lautaro Martinez, Paredes e Di Maria, Brozovic, Onana (rispedito in anticipo a casa per dissidi con il ct del Camerun), Bremer, Leao, Rui Patricio, Anguissa, Kim, Lozano e Kostic, ce ne fosse uno che ha lasciato il segno.

(Il Messaggero)