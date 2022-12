Dybala accolto da campione a Trigoria

IL TEMPO (M.J.) - Un selfie, tanti sorrisi e quella medaglia d’oro portata con orgoglio dentro lo spogliatoio. Paulo Dybala è tornato da trionfatore a Trigoria, accolto da tutti come merita un Campione del Mondo. L’argentino è atterrato a Fiumicino all’alba di ieri e dopo poche ore era a Trigoria pronto a mettersi a disposizione di Mourinho. Meno di undici giorni dopo il fischio finale di Argentina-Francia, la Joya si è voluto riprendere la Roma. Rispettando gli accordi contrattuali e i compagni di squadra, che lo hanno tempestato di battute e complimenti.

Dopo una breve chiacchierata con Mourinho, Dybala a metà mattinata è sceso in campo per un leggero allenamento individuale. Il portoghese voleva valutare la sua condizione fisica a sei giorni dal ritorno in campo. Test superato e posto prenotato contro il Bologna. Ma evitando rischi inutili, per questo è difficile un suo utilizzo nell’amichevole di oggi a Trigoria contro la Viterbese (ore 11.30, a porte chiuse).

Chi sicuramente non ci sarà è Wijnaldum che ancora si allena a parte. E Belotti, alle prese con un infortunio al flessore che lo tormenta da quasi un anno. Intanto è sbarcato a Roma Solbakken che si allenerà dal 2 gennaio a Trigoria mentre Shomurodov può finire al Torino.