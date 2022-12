Dybala, 21 minuti mondiali per Mou

Sedici minuti più 5 di recupero. Tanto sono bastati a Dybala per tornare a sentirsi un calciatore. Perché al di là dei sorrisi dispensati ai media argentini, alle esultanze saltando come un forsennato nello spogliatoio o in panchina ai gol dei compagni di squadra, uno come Paulo è vivo soltanto quando gioca. (...) La domanda che si ponevano in Argentina era la stessa che ha catalizzato l’attenzione a Roma: possibile che un calciatore della qualità di Dybala non giochi mai? (...) Fino a martedì, infatti, Dybala stava rivivendo l’incubo del 2018 quando anche l’ex ct Sampaoli, lo mandò in campo soltanto nella gara che poi costò l’eliminazione ai sudamericani contro la Croazia, facendogli giocare 22 minuti. (...) L’argentino diventa così l’ultimo giocatore della Roma a prendere parte ad una finale di Coppa del Mondo. Gli ultimi furono De Rossi, Perrotta e Totti nel 2006 nel successo azzurro a Berlino. E chissà che la finale di Doha non gli regali un ruolo da protagonista in corsa. Mourinho lo aspetta. Anche a distanza continua a seguirlo e martedì sera è stato tra i primi a sentirlo (seguito anche dagli sms di diversi compagni di squadra) per congratularsi con lui. (...)

(Il Messaggero)