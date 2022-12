Dubbi e misteri della firma di Zaniolo che non c’è

Se non è una telenovela, è uno stucchevole gioco delle parti. Argomento? Il rinnovo contrattuale di Zaniolo. La Roma e l’entourage dell’attaccante ne hanno raccontate di tutti i colori ma non hanno ancora raggiunto un accordo. Dall’autunno-inverno dell’anno scorso, sempre lo stesso coro: va tutto bene, non ci sono problemi. E la firma? Ne riparleremo. [...] Si fa strada il sospetto che, in realtà, non tutto vada bene. Perché il tempo passa e l’attuale scadenza contrattuale di Nicolò (giugno 2024) è via via più vicina. Con tutto quello che di imprevedibile (per il club, in primis) si porta dietro. E, allora, inevitabilmente sorge una domanda: ma la Roma e Zaniolo, oppure Zaniolo e la Roma, vogliono davvero trovare un accordo? Nessuno può escludere che la dirigenza voglia aspettare fino all’ultimo prima di prendere una decisione: sarebbe lecito. Una strategia simile, però, sarebbe rischiosa assai. Perché tra qualche mese potrebbe essere Zaniolo a dettare le condizioni più di quanto già non faccia oggi. [...]

(corsera)