Cremonese, da Colley a Shomurodov. Questa la lista di Alvini per inseguire la salvezza

La Cremonese lavora sodo per arrivare pronta alla sfida casalinga con la Juventus, dopo il riposo per il Mondiale. La Cremonese è l’unica squadra della Serie A a non aver mai vinto una partita. Nel mirino ci sono un difensore centrale, un paio di centrocampisti (uno dei Per quanto riguarda il reparto arretrato continuano le trattative con la Sampdoria per il gambiano Colley. (...) Per l’attacco occhi sull’uzbeko Eldor Shomurodov, anche se le richieste economiche dalla Roma (si parla di 10 milioni) sono ritenute molto alte. Però, dopo l’affare intorno agli 8 milioni che ha portato a Cremona l’attaccante Felix, la strada che arriva a Shomurodov potrebbe essere più agevole. Magari con un prestito con diritto (o obbligo)di riscatto. In alternativa sono sempre aperti i canali con il Verona per uno dei due attaccanti in uscita, Thomas Henry o Kevin Lasagna. (...)

(gasport)