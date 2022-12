Countdown Solbakken: si allena in Norvegia e prepara lo sbarco

Da Trondheim a Trigoria, il countdown è iniziato e sta quasi per esaurirsi: pochi giorni e Ola Solbakken potrà finalmente sentirsi a tutti gli effetti un giocatore della Roma. [...] Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, ieri l’esterno ha sostenuto l’ennesima seduta di allenamento personalizzato a Trondheim, presso la Ladeklinniken, punto di riferimento in patria anche per la stella del Manchester City Haaland. [...] José Mourinho avrà pochi giorni a disposizione per vederlo all’opera a Trigoria, prima della sfida del 4 gennaio con il Bologna (da ieri ufficialmente sold out), la “prima” all’Olimpico da calciatore giallorosso per il norvegese dopo il doppio precedente con la maglia del Bodø/Glimt. [...]

(La Repubblica)