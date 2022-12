Con il nuovo stadio a Pietralata, Quintiliani sembra Amsterdam

Sotto un parcheggio per poco meno di 1100 automobili. Sopra una piazza di quelle che sembrano una cartolina da Amsterdam con tanti alberi e tavolini all’aperto. Questa è la “visione” urbanistica della nuova futura piazza Quintiliani. Se questa parte del progetto Stadio della Roma di Pietralata andrà in porto. Nella documentazione aggiuntiva presentata dalla società giallorossa in Campidoglio un paio di giorni fa c’è anche la relazione sul traffico. Spiccano due elementi: su 55mila posti disponibili nello Stadio, solo il 32% arriverà in automobile. Il restante 68% sarà diviso fra metro e bus (35%), treni (10%), altri mezzi (23%). Poi, la Roma ipotizza anche le direttrici di ingresso e uscita dalla futura casa giallorossa: il 30% di chi si muoverà in macchina percorrerà la A24 Roma-L’Aquila, il 32% la Tangenziale Est partendo da San Giovanni in direzione Salaria, il 28% verrà sempre dalla Tangenziale ma dal senso opposto. Il resto, 10%, userà via Monti Tiburtini, via di Pietralata, via Tiburtina, via Lanciani. Saranno, poi, tre i parcheggi per automobili previsti nel progetto. Il primo interrato, 1.080 posti auto, sarà proprio sotto lo Stadio; il secondo interrato è quello di piazza Quintiliani, con 1.068 posti su 4 piani.

L’ultimo, l’unico fuori terra, è il multipiano da 732 posti che costituirà, insieme a una grande area verde, anche un elemento di isolamento acustico dell’Ospedale Pertini. A questi, poi, si aggiunge un parcheggio per le due ruote da quasi 3mila posti moto. Nelle risposte date alle domande del Comune, la Roma evidenzia chiaramente come non intenda essere trascinata nelle querelle giudiziaria su Tor di Valle.

(Il Messaggero)