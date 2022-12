Con il Bologna 18esimo tutto esaurito. Pienone pure con il Salisburgo

La voglia di Roma non va mai in vacanza. I giallorossi torneranno in campo il 4 gennaio contro il Bologna e allo Stadio Olimpico è atteso un altro sold out: sono meno di 3000 i biglietti ancora disponibili e dovrebbero terminare nelle prossime ore.

La società ha dato il via a nuove iniziative per rendere felici i propri tifosi e anche questa volta i pack da 3 gare (Fiorentina, Empoli e Hellas Verona) sono già tutti esauriti, mentre sono ancora in vendita i mini pacchetti da due gare (Juventus/Sassuolo, Udinese/Milan e Inter/Salernitana).

Inoltre rimangono poche migliaia di tagliandi per assistere dal vivo al match contro il Salisburgo, in programma il 23 febbraio e valido per il ritorno del playoff dell'Europa League.

(gasport)