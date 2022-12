Comanda Dybala. I grandi ex giallorossi: "È l'anima dei Fab Four. Senza lui, Roma prevedibile"

Alcuni ex calciatori della Roma hanno commentato l'importanza di Paulo Dybala nella squadra di José Mourinho: "Torna un giocatore strafelice, meglio di così non poteva andare - afferma Zbigniew Boniek -. Quando è in forma è sicuramente un valore aggiunto per l'attacco e fornisce molte più soluzioni. Avendo giocato poco nel Mondiale avrà una tale carica addosso che potrà soltanto fare bene alla Roma. Non so se lo rivedremo da subito con i 'Fab Four', ma Mourinho ha dimostrato di saper far coesistere questi giocatori".

Ruggiero Rizzitelli: "È un giocatore che sposta gli equilibri, lo definirei essenziale. Per importanza in campo lo paragonerei a Totti. È un fuoriclasse che mancava da tempo a Roma, può essere l'elemento che accende Pellegrini, Zaniolo e Abraham".

"Con l'entusiasmo, i giocatori tecnicamente bravi riescono di solito a esaltarsi ancora di più - dice Giuseppe Giannini -. È mancato tanto, senza di lui la Roma è piatta, prevedibile. La speranza è che i 'Fab Four' possano ritrovare subito l'amalgama giusta, soprattutto per Abraham".

"È uno dei pochi che può svoltare la fase offensiva della Roma", pensa Francesco Graziani. "Al Mondiale ha dimostrato il suo valore, deve avere la forza di raccogliere l'eredità di Messi, ma per riuscirci deve tornare a essere decisivo e trascinarla in Champions. I 'Fab Four'? Possono tutti fare di più".