La Juventus è alla continua ricerca di un vice Cuadrado e il ds Federico Cherubini insiste sulla pista del diciottenne Ivan Fresneda del Valladolid. La Juve attende notizie per gennaio o per giugno ma intanto continua a guardarsi intorno. Resta l'idea Karsdorp che però sarebbe una soluzione solo se approdasse in bianconero nell'immediato.

(gasport)