Champions League, le ragazze del calcio verso l’Olimpico

Consentire alla Roma Femminile di giocare allo Stadio Olimpico i quarti di finale di Champions League. L’Assemblea capitolina ha approvato ieri all’unanimità (32 voti favorevoli su 32) la mozione presentata dal consigliere capitolino con delega alle Politiche Giovanili, Lorenzo Marinone. (...) Basta l’esilio a Latina, dove la Roma deve emigrare per le partite casalinghe di Champions visto che il Tre Fontane, lo stadio comunale dove gioca in campionato, non ha l’impianto d’illuminazione a norma Uefa. (...) Non sarà facile trovare un incastro nel fitto calendario di Serie A, Europa League e Conference League di Sarri e Mourinho. I quarti di finale della Women’s Champions League si giocheranno a marzo. In attesa di capire l’esito della proposta, la certezza è che il prossimo anno la Roma Femminile potrà sempre giocare al Tre Fontane. Anche in Europa. (...)

(La Repubblica)