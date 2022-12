Mou a casa sua. L’Algarve, la Roma e la Nazionale: ora tutto su José

Prima a Carvoeiro, nel 2021, poi ad Albufeira, sia la scorsa estate che in questo ritiro pre-natalizio. José Mourinho ha una passione particolare per l’Algarve e non solo per le vacanze, ma anche per il lavoro. Ritiene che lì, nel sud del Portogallo, ci siano le condizioni ideali per allenarsi al meglio. (...) In questo ritiro Mourinho dovrà soprattutto cercare di recuperare psicologicamente quei giocatori che hanno finito il primo giro di campionato con le ruote un po’ sgonfie. Un nome su tutti, quello di Tammy Abraham. (...) Molto del destino futuro della Roma passa proprio dal rendimento dell’inglese, considerando anche che Belotti sarà ancora out per un bel po. (...) Ci sarà poi da vedere soprattutto Celik, un altro che finora è andato ad intermittenza, non dando ampie garanzie. Ma che magari, una volta promosso titolare, potrebbe anche salire di rendimento. E poi Shomurodov, El Shaarawy e Kumbulla, altre tre “da lustrare” nelle possibili rotazioni. (...) Ad Albufeira, in questi otto giorni di lavoro pre-natalizio, Mourinho cercherà soprattutto di ritrovare il ritmo partita e l’equilibrio di squadra. Il tecnico dovrebbe avere tutti a disposizione, tranne gli infortunati Wijnaldum,Tahirovic e Belotti (da valutare anche Spinazzola). (...)

(gasport)