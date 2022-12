Capello: "Vista la serietà di Mourinho non credo accetterebbe il doppio incarico"

CORSERA - Fabio Capello ha rilasciato un'intervista al quotidiano parlando del Mondiale in Qatar. Ha parlato anche dell'ipotesi in voga in questa ultima settimana: Mourinho c.t. del Portogallo e della Roma contemporaneamente. Queste le sue parole:

Mourinho potrebbe prendere in considerazione il doppio impegno Roma-Portogallo?

"Non credo, visto anche la serietà e l’attenzione che ci mette non penso che accetterebbe un incarico del genere. Devi vivere il ruolo di c.t., andare a vedere i giocatori, parlarci."