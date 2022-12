Caos Aia, ecco nuove elezioni

IL TEMPO (M. VITELLI) - Si è svolto ieri il Consiglio Federale della Figc, durante la quale, dopo un ricordo di Mihajlovic da parte del presidente Gravina, si sono affrontati diversi temi scottanti, tra i quali i più importanti sono stati l’integrazione degli organici della Giustizia Sportiva dopo la decisione di sottoporre gli arbitri alla giustizia federale, l’introduzione del fuorigioco semi-automatico in serie A dal 27 gennaio e la decisione di convocare dal prossimo 15 gennaio tutte le componenti per le riforma dei campionati. Si è parlato anche delle dimissioni dalla carica di presidente di Trentalange. Inoltre Gravina ha ricostruito i fatti relativi alla vicenda D’Onofrio e informato il Consiglio in merito alla dettagliata relazione pervenuta da Chinè, dalla quale si evince che l’ex Procuratore dell’Aia all’atto di nomina, avvenuta il 6 marzo 2021, era sottoposto agli arresti domiciliari. «Negli interessi del calcio italiano – ha dichiarato Gravina - ho parlato a lungo con Trentalange, dicendo che ci sono delle responsabilità oggettive da appurare, ma la vicenda ha danneggiato il mondo del calcio». A norma di regolamento, il vice presidente Baglioni ha ora il compito di organizzare le prossime elezioni entro 90 giorni. Infine Gravina ha chiesto più adesione dei club alle seconde squadre.