Candela: "Modric lo vedrei bene nella Roma"

IL MESSAGGERO - Vincent Candela ha rilasciato un’intervista al quotidiano commentando il Mondiale, soffermandosi sulla sfida di oggi alle 20.00 tra Inghilterra e Francia. Candela ha parlato anche dell'ottimo percorso che stanno facendo Croazia e Marocco. Queste le sue parole:

Qual è la squadra che l’ha sorpresa?

"Dico il Marocco, per come interpreta le partite, per come difende: è una squadra compatta, di solito le africane sono più fantasiose e meno solide. E dico la Croazia, che ha il centrocampo, forse, tra i più forti del mondiale e Modric lo vedrei bene nella Roma…"