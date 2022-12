Calcio femminile: crollo Roma, Juve più vicina

Il match, che vivrà di diversi momenti di tensione, soprattutto nella ripresa, si apre con il vantaggio della Roma. È solo il terzo minuto di gioco quando Giacinti recupera un pallone e lo cede a Giugliano che innesca Serturini sull’out di destra. La giallorossa fa tutto bene e insacca alle spalle di Peyraud-Magnin. Passano appena quattro minuti e la Roma potrebbe raddoppiare, ma Greggi non centra la porta. La partita si scalda e la Juventus sfiora il pareggio con Gunnarsdottir che colpisce il palo. È il preludio del gol bianconero, a siglarlo è Beerensteyn. Prima del riposo Girelli completa il ribaltone por- tando avanti la squadra di mister Montemurro, ma la Roma non ci sta e ad inizio ripresa Andressa non sbaglia il tap-in dopo il palo colpito da Giacinti e rimette il risultato in equilibrio. Il pareggio dura fino al 67’, minuto in cui Beernsteyn rientra bene sul destro e con un tiro a giro mette alle spalle di Ceasar. Nel finale arriva anche la rete di Grosso, che cala il poker e chiude di fatto la partita.