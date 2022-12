Brasile-Corea del Sud, Alisson: "Forza Roma sempre"

Ieri il Brasile ha vinto per 4-1 contro la Corea del Sud nell'ottavo di finale del Mondiale in Qatar qualificandosi ai quarti della competizione dove affronterà la Croazia. Dopo il netto successo Alisson, ex portiere giallorosso e uno dei protagonisti della sera di ieri, ha dedicato anche un pensiero alla Roma quando i cronisti lo hanno fermano chiedendogli un commento sulla partita. "Forza Roma, sempre", il messaggio del brasiliano con un sorriso. Lo riporta il quotidiano sportivo.

(corrieredellosport.it)

