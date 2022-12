Bove è la chiave per arrivare a Frattesi, ma c'è la valutazione da concordare

Ieri Bove ha giocato tutta la partita e chissà che non possa essere se non l'ultima in giallorosso, quasi. Lo voleva il Lecce, ma la trattativa non si è concretizzata, adesso ci è tornato su il Sassuolo. Il centrocampista di Mourinho potrebbe finire in un'operazione che a Trigoria provano a fare oramai da quasi un anno, quella di riportare a casa Frattesi. Il Sassuolo continua a valutarlo trenta milioni, a cui sottrarre il 30% sulla rivendita che detiene la Roma. Lo stesso Bove può entrare nell'operazione con una valutazione di 7-8 milioni (con diritto di riscatto e controriscatto), quelli che chiede la Roma. Il che vorerebbe dire pagare Frattesi circa 15 milioni o giù di lì.

(Gasport)