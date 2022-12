Bologna: Thiago Motta punta su Arnautovic e aspetta Zirkzee

Prosegue la preparazione del Bologna in vista del match del 4 gennaio in casa della Roma. La squadra si è allenata ieri mattina a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. Con Joshua Zirkzee ancora alle prese con il lavoro differenziato, il tecnico Thiago Motta ha effettuato le prime prove di formazione in partitella, soprattutto per quanto riguarda lo schema offensivo. Da una parte prima punta Marko Arnautovic, sorretto alle spalle da Aebischer e Soriano larghi e Dominguez incursore. Dall'altra parte è stato utilizzato Sansone centravanti con Orsolini e Barrow esterni di attacco e Ferguson incursore. Oggi seduta a porte aperte alle ore 10.30.

(Il Romanista)