Bereszynski vuole Mou. Ma Pinto è sulle tracce di altri tre terzini destri

Non soltanto le piste spagnole. Sulla lista di nomi seguiti dalla Roma per sostituire Karsdorp – destinato a lasciare la Capitale – c’è anche Bereszynski. Da parte del giocatore e del suo entourage ovviamente c’è piena disponibilità a trasferirsi alla corte di Mourinho subito dopo il Mondiale. A Trigoria il giocatore piace da tempo, ma attualmente è considerato soltanto una delle possibilità per quanto riguarda il mercato di gennaio. Oltre al polacco, il g.m. Tiago Pinto ha preso informazioni su Bellerin del Barcellona, Odriozola del Real Madrid e Iván Fresneda, classe 2004 del Valladolid. [...] Nelle prossime ore, Pinto farà il punto con l’agente Johan Henkes per capire quali squadre sono realmente interessate a Karsdorp. Se non si dovesse riuscire a monetizzare subito dalla sua cessione (in caso di prestito senza obbligo di riscatto) infatti, i giallorossi potrebbero anche decidere di non rimpiazzare l’olandese.

(corsera)