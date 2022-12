Bereszynski, sul difensore ci sono più club: anche la Roma

Bereszynski è anche nel mirino della Roma e non soltanto del Torino. I dirigenti giallorossi stanno infatti cercando un terzino destro che prenda il posto di Karsdorp, dopo la vibrante rottura con Mourinho. Inoltre le difficoltà economiche della Sampdoria pongono il polacco tra i giocatori in prima fila sul mercato, per fare cassa. Il suo agente, Blazej Telichowski, non ha affatto negato la possibilità che il suo assistito parta a gennaio. E ha anche sottolineato come il ragazzo sia seguito da più società.

(Tuttosport)